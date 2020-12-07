مفاجأة من موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، قيد 3 أسماء مفاجئة ضمن القائمة الإفريقية، بداية من يناير المقبل.





وينتظر النادي الأهلي، مواجهة أمام سونيديب بطل النيجر، ضمن منافسات الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بالنسخة الجديدة.





وقرر موسيماني، أنه في حال تأهل النادي الأهلي للدور المقبل، سيتم الاستعانة بخدمات عربي بدر ومحمد شكري وأحمد نبيل "كوكا"، مواليد 99 ولاعبو فريق الشباب ضمن القائمة الإفريقية.





وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن فتح القوائم لتصل إلى 40 لاعبًا، من أجل تفادي أي تأجيل للمباريات في النسخة القادمة من دوري الأبطال، بسبب فيروس كورونا المستجد.



