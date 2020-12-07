احتياطي النقد الأجنبي لدى الصين يسجل أعلى مستوى في 4 سنوات

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:57 م
بوابة الفجر
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كشفت بيانات بنك الشعب الصيني الصادرة اليوم الاثنين، عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في الصين، وهو الأكبر في العالم، بنحو 50.51 مليار دولار في الشهر الماض إلى 3.178 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2016.

وأضافت البيانات أن ارتفاع احتياطيات الصين يرجع إلى انخفاض الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، وزيادة الأسهم والسندات العالمية.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 2.3 بالمائة في نوفمبر، مع تحول المستثمرين إلى الأصول ذات المخاطر العالية وسط تفاؤل بشأن التعافي العالمي السريع مع طرح لقاحات كورونا.

فيما ارتفع اليوان الصيني 1.7 بالمائة مقابل الدولار في الشهر الماضي.

وانخفضت قيمة احتياطي الذهب إلى 110.41 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي من 117.89 مليار دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

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