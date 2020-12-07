بني سويف يغادر المحافظة متجها لقنا

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غادر الفريق الكروي الأول بنادي بني سويف مساء اليوم الاثنين المحافظة متجها لمدينة قنا، وذلك قبيل مواجهة فريق الشبان المسلمين، ضمن لقاء يجمع بين الفريقين الأربعاء المقبل بالجولة الثالثة بدوري القسم الثاني.



وشهد التدريب الصباحى إجراء المدير الفنى لبنى سويف عقد جلسة سريعة مع اللاعبين ومطالبتهم بالتركيز وأهمية المباراة وتحقيق الفوز والجدية خلال اللقاء.



وأدى لاعبي الفريق السويفى تدريبات خفيفة قبيل السفر لقنا بقائمة تضم 22 لاعب، ومن المقرر أن يؤدي اللاعبين المران الأخير مساء الغد على ملعب نادي قنا.



ويحتل بني سويف المركز العاشر برصيد ثلاث نقاط فيما يحتل شبان قنا المركز الرابع برصيد 4 نقاط .