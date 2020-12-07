بني سويف يغادر المحافظة متجها لقنا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:23 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
Advertisements
غادر الفريق الكروي الأول بنادي بني سويف مساء اليوم الاثنين المحافظة متجها لمدينة قنا، وذلك قبيل مواجهة فريق الشبان المسلمين، ضمن لقاء يجمع بين الفريقين الأربعاء المقبل بالجولة الثالثة بدوري القسم الثاني.

وشهد التدريب الصباحى إجراء المدير الفنى لبنى سويف عقد جلسة سريعة مع اللاعبين ومطالبتهم بالتركيز وأهمية المباراة وتحقيق الفوز والجدية خلال اللقاء.

وأدى لاعبي الفريق السويفى تدريبات خفيفة قبيل السفر لقنا بقائمة تضم 22 لاعب، ومن المقرر أن يؤدي اللاعبين المران الأخير مساء الغد على ملعب نادي قنا.

ويحتل بني سويف المركز العاشر برصيد ثلاث نقاط فيما يحتل شبان قنا المركز الرابع برصيد 4 نقاط .

أخبار تهمك

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل تعاقد بيراميدز مع أحمد الشيخ

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ يوم

تعرف على موعد مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 11 ساعة

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ ساعة و 11 دقيقة

تعرف على أسباب قطع العلاقات مع قطر

منذ ساعة

مفاجأة من موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية

منذ ثلث ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

منذ أقل من ساعة

عاجل - خالد الغندور: انتظروا أخبار هامة عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

كومان يكشف سر تراجع مستوى ميسي

منذ ساعة

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ يوم

الأعلى للإعلام يصدر قرار بعودة ريهام سعيد مرة أخرى

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مرتضي منصور يوجه عدة رسائل جديدة

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:59 م

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

05:46 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

03:11 م

مفاجأة من موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية

06:36 م

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر