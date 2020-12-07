حسام موافي: أسهل حاجة في الإسلام الصلاة والصوم (فيديو)

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:22 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور حسام موافي، استشاري امراض الباطنة بالقصر العيني، إن أسهل شيء في الدين الإسلامي هو الصلاة والصوم، متابعًا: " مش مشكلة خالص إني أقتطع من وقتي 10 دقائق عشان أصلي الظهر، لكني المعاملات هي الاصعب على الإطلاق".

وتابع "موافي"، خلال لقائه ببرنامج "صحتك بالدنيا"، الذي تقدمه الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، المذاع على قناة "cbc"، مساء الأحد، أنه يُعزم بصورة كبيرة في الافراح، ولكنه لا يذهب في الكثير من الأفراح بسبب الدوشة، متابعًا: "لما بروح الفرح بببارك للعروسة والعريس وبعمل الواجب وبمشي".

ولفت إلى أن هناك كارثة الآن في المجتمع وهي تعامل الرجل بمنطق انه ذكر، مشددًا على ضرورة عدم مساعدة الآباء لأبنائهم بعد الزواج، لكي يحترم من زوجته بعد الزواج، يكون أقدر على حماية منزل الزوجية.

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