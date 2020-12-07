"الهيل" يفضح الجزيرة وينشر تسريبا صوتيا جديدا لتوجيه نظام الحمدين لسياستها

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:18 م
خالد الهيل
خالد الهيل
الفجر السعودي
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نشر خالد الهيل زعيم المعارضة القطرية، تسجيلا صوتيا مسربا لمحادثة بين حمد بن خليفة أمير قطر السابق ورئيس وزرائه حمد بن جاسم، يتبادلون فيها الحديث والتدخل وتوجيه سياسة قناة الجزيرة القطرية التي يزعمون عدم توجيههم لسياساتها.

 

 وشارك خالد الهيل التسجيل الصوتي على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق قائلا: "تسريب. دليل صارخ على اشراف الحمدين  المباشر على قناة الجزيره وسياساتها والتي لطالما ادعت الاستقلاليه وعلى لسان الحمدين أيضا".

 

وأضاف خالد الهيل، في تعليقه على التسجيل المسرب قائلا: "هنا ننسف ادعاءات حمد بن جاسم بانه لا يتدخل في عمل القناه وننسف ادعاء حمد بن خليفة بعدم العلم بالشيء"، ووعد "الهيل" بوجود المزيد من التسجيلات المسربة التي تفضح نظام الحمدين يعرضها الفترة القادمة.

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