ياسمين الخيام: هذا سبب تسمية والدي بالشيخ الحصري(فيديو)

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:18 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت الحاجة ياسمين الخيام، نجلة الشيخ محمود خليل الحصري، إنها تربت في مجتمع وعائلة واحدة مع الدكتور حسام موافي، وهذا الأمر كان من حسن حظها، لافتة إلى أن المستشار أحمد موافي والد الدكتور حسام كان يتسم بالطيبة والسماحة والبشاشة والعلم والتواضع، معقبة: "كان حاجة جميلة"

وتابعت "الخيام"، خلال لقائها ببرنامج "صحتك بالدنيا"، الذي تقدمه الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، المذاع على قناة "cbc"، مساء الأحد، أن علاقة والدها الشيخ محمود الحصري بالمستشار أحمد موافي كانت علاقة محبة وأخوة، معقبة: "كانوا بيرجعوا من صلاة الجمعة سوا من الحسين، وكنت باخد المستشار أحمد موافي واسطة عشان يقنع والدي، لكي أكمل تعليمي في جامعة القاهرة".

ولفتت إلى أن والد ها كان محب للمساجد بصورة كبيرة، وكان يفرش المساجد بالحصر، ولذلك لقب بالشيخ محمود الحصري، مضيفة ان هناك الكثير من الكتتايب باسم والدها في الكثير من الدول الافريقية، وهذا دليل على تأثيره بصورة كبيرة في المجتمع الإسلامي.

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