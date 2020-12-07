برلماني: الرئيس أكد خلال حديثه بعدم التخلي عن الدول الاشقاء ودعم واستقرار المنطقة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:15 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements

أشاد النائب زكريا محي الدين، عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتناوله للقضايا العربية والأقليمية بطريقة توضح وتؤكد حرص مصر على سلامة واستقرار وأمن الدول العربية، لافتًا أن تناول الرئيس للملف الليبي يؤكد أن مصر لها الصدارة في تناول هذا الملف، تأكيد الرئيسي السيسي والرئيس الفرنسي على دعمهم للدولة والاصرار على وقف اطلاق النار، سيكون له انعكاسات ايجابية على هذه القضية قريبًا.

وأضاف محي الدين، في بيان له اليوم، أن التنسيق جار مع كل الشركاء من أجل دعم الحوار السياسي في ليبيا، في أفق الوصول إلى تسوية للنزاع، وهو ما أكد عليه الرئيس اليوم خلال حديثه مع نظيره الفرنسي، مبينًا أن الرئيس يسعى بشكل دائم للحفاظ على الأمن الليبي والعمل على استقراره كمبدأثابت لدى القيادة السياسية لجميع الدول.

وأوضح أن تناول الرئيس للقضية اللبنانية، هي رسالة تأكيدية على عدم تخلي مصر عن اشقاءها العرب، والسعي الدائم منقبل مصر لاستعادة الأمن والأستقرار بلبنان والتي تعد من ثوابت السياسة المصرية، مؤكدًا أن تناول مصر لأي قضي من القضايا الأقليمية سينتج عنها نتائج ايجابية لضمان استقرار وأمن هذه الدول.

أخبار تهمك

عاجل - خالد الغندور: انتظروا أخبار هامة عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

منذ أقل من ساعة

تفاصيل تعاقد بيراميدز مع أحمد الشيخ

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يوجه عدة رسائل جديدة

منذ أقل من ساعتين

تعرف على أسباب قطع العلاقات مع قطر

منذ أقل من ساعة

كومان يكشف سر تراجع مستوى ميسي

منذ أقل من ساعة

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة من موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية

منذ ربع ساعة

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ يوم

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ ساعة و 6 دقيقة

تعرف على موعد مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ يوم

الأعلى للإعلام يصدر قرار بعودة ريهام سعيد مرة أخرى

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:59 م

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

05:46 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

03:11 م

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

07:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر