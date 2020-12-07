كبار السن يتصدرون إعادة مقعد قليوب والقناطر

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:14 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شهدت اللجان الانتخابية بمدينتي قليوب والقناطر الخيرية، اليوم الإثنين، إقبالا مكثفا من قبل كبار السن والذين توافدوا على اللجان رافعين إعلام مصر، للإدلاء بأصواتهم للمشاركة في انتخابات جولة الإعادة بمجلس النواب علي مقعد الدائرة الوحيد بالمحافظة، حيث تعد المحافظة ضمن محافظات المرحلة الثانية، مؤكدين "أن مشاركتهم تأتي من أجل مستقبل أفضل لمصر".

فيما حرصت قوات التأمين بأحد اللجان الموجودة بمدينة قليوب على مساعدة سيدة مسنة للإدلاء بصوتها في اللجنة، حيث تزايد إقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بجولة الإعادة.

وتجرى الإعادة علي مقعد واحد بالدائرة الرابعة التي تضم "قليوب والقناطر" ويتنافس عليه "درويش مرعي" مستقبل وطن و"عزت كريم" مستقل.

وييلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية 607 ألف و729 ناخبا وناخبة سيدلون بأصواتهم في 94 مقرا انتخابيا، يضم 198 لجنة فرعية بمدن ومركز قليوب والقناطر الخيرية.
كبار السن يتصدرون إعادة مقعد قليوب والقناطر
كبار السن يتصدرون إعادة مقعد قليوب والقناطر
كبار السن يتصدرون إعادة مقعد قليوب والقناطر
كبار السن يتصدرون إعادة مقعد قليوب والقناطر
كبار السن يتصدرون إعادة مقعد قليوب والقناطر
كبار السن يتصدرون إعادة مقعد قليوب والقناطر

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