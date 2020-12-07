بايرن ميونيخ يفقد نجم الفريق للإصابة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أعلن بايرن ميونخ الألماني عن غيابه أحد نجومه عن المشاركة في المباريات لفترة وذلك بعد تعرضه للإصابة أثناء مباراة لايبزيج الأخيرة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن بايرن ميونخ تعرض نجمه خافي مارتينيز للإصابة في الدقيقة 25 من مواجهة الفريق البافاري مع نظيره لايبزيج في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني ليخرج على إثرها من اللقاء.

ونشر بايرن ميونخ في بيان على الموقع الرسمي له عبر شبكة الإنترنت أعلن فيه عن تعرض مارتينيز للإصابة في عضلات الفخذ الأيسر وأنه سيبتعد على إثرها عن الملاعب لفترة من الوقت.

وأوضحت التقارير الصحفية أن بايرن ميونخ لم يكشف عن مدة غياب مارتينيز لتعتمد عودته إلى الملاعب على سرعة تعافيه. 

ونوهت التقارير الصحفية أن بايرن ميونخ يتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 23 نقطة بفارق نقطة عن باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

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