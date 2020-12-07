تفاصيل إصابة 14 في حادث تصادم بالدقهلية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:09 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أصيب 14 شخصًا بينهم عروسين بإصابات مختلفة، في حادث تصادم سيارتين على الطريق السريع أمام جامعة السلاب بمدينة المنصورة، مساء اليوم الإثنين.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، على الطريق السريع بالمنصورة أمام جامعة السلاب.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، و10 سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين للمستشفى الدولي لتلقي العلاج اللازم.

وأكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص كانت تقل عروسين وأسرتيهما كانوا في طريقهم لشراء الشبكة من مدينة المنصورة.
وأضاف أنه من بين المصابين 3 حالات حرجة، وجميع الفرق الطبية متواجدة وتحري الإسعافات اللازمة.

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