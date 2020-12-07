تعليم قنا: تجميع ورصد انجازات الادارات التعليمية والادارات النوعية

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ترأس الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، اجتماع المكتب الفني ويدشن قناة عبر التليجرام لبث البرامج التعليمية المسجلة من قبل الادارات التعليمية لمرحلة التعليم الثانوي لتكون متاحة للتحميل والنشر للمعلمين والطلاب.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، أن برامج المرحلتين الاعدادية والابتدائية جاري تسجيلهما ونشرهما عبر نفس الرابط الخاص بالمديرية للاستفادة من التقنيات التي تتيحها الوزارة وتخفيف معاناة الانتقال لمسئولي تكنولوجيا المعلومات.



كما كلف خالد، اعضاء المكتب الفني بتجميع ورصد انجازات الادارات التعليمية والادارات النوعية في موعد غايته الاربعاء 9 ديسمبر وكذلك التنسيق مع التوجيه المالي وشئون الطلاب لحصر عدد شهادات الثانوية العامة عام 2017 والاستمارات المعدة لسداد المستحق من دمغة عليها وتسوية المديونية