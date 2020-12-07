تعليم قنا: تجميع ورصد انجازات الادارات التعليمية والادارات النوعية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:08 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
ترأس الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، اجتماع المكتب الفني ويدشن قناة عبر التليجرام لبث البرامج التعليمية المسجلة من قبل الادارات التعليمية لمرحلة التعليم الثانوي لتكون متاحة للتحميل والنشر للمعلمين والطلاب.
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، أن برامج المرحلتين الاعدادية والابتدائية جاري تسجيلهما ونشرهما عبر نفس الرابط الخاص بالمديرية للاستفادة من التقنيات التي تتيحها الوزارة وتخفيف معاناة الانتقال لمسئولي تكنولوجيا المعلومات.

كما كلف خالد، اعضاء المكتب الفني بتجميع ورصد انجازات الادارات التعليمية والادارات النوعية في موعد غايته الاربعاء 9 ديسمبر وكذلك التنسيق مع التوجيه المالي وشئون الطلاب لحصر عدد شهادات الثانوية العامة عام 2017 والاستمارات المعدة لسداد المستحق من دمغة عليها وتسوية المديونية

أخبار تهمك

تعرف على أسباب قطع العلاقات مع قطر

منذ نصف ساعة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل موقعة المقاولون العرب في الدوري المصري

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل - خالد الغندور: انتظروا أخبار هامة عن الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

تعرف على موعد مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

منذ نصف ساعة

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 11 ساعة

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ 42 دقيقة

تفاصيل تعاقد بيراميدز مع أحمد الشيخ

منذ ساعتين و 37 دقيقة

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ يوم

كومان يكشف سر تراجع مستوى ميسي

منذ نصف ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يوجه عدة رسائل جديدة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 17 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 3 ساعات

الأعلى للإعلام يصدر قرار بعودة ريهام سعيد مرة أخرى

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 23 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:59 م

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

03:11 م

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

05:46 م

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

07:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر