الخصم جزاء المحام الذي يرهب شاكى بتحقيق يديره

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عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، خ.م محام بقطاع الأمن بالهيئة الوطنية للإعلام، بخصم أجر ٥ أيام من راتبه، لقيامه بترهيب شاكى بأحد التحقيقات التى قام بها وتسليط الاتهامات عليه حال كونه شاكيًا من مظلمة.



وقضت بعدم قبول الدعوى التأديبية ل م.م مدير عام التحقيقات بذات الهيئة.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.



ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، إنتهي بالرأي القانوني في التحقيق الاداري رقم 207 لسنة 2008 الي التقرير بحفظ المخالفات، تأسيسًا علي أن الشاكي في التحقيق قرر أنه قدم شكواه للعلم والاحاطة فقط حال كون الشاكي لم يصرح بذلك، مما أدي الي التقرير بنتيجة غير محمولة علي اسبابها.



ونُسب للثانى، إعتمد الرأي القانوني المعد في التحقيق الاداري رقم 209 لسنة 2018 حال ما شابه من قصور علي النحو السالف بيانه، وقام بالتأشير علي مذكرة الرأي في هذا التحقيق بتأِشيرة مؤداها اعتراف الشاكي بشكواه علي رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية بوقائع علي خلاف الحقيقة، ورغم أن الاوراق قد جاءت خالية من ثمة دليل مادي علي ما إدعاه في هذا الشأن.



وتبين للمحكمة ان المحقق قبل ان يتبين من صحة إدعاء الشاكي من عدمه قام بتوجيه إتهامات له بالخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي، باتهام رؤسائه والادعاء كذبًا عليهم، الأمر الذي حدا بالمشكو في حقه الي الاجابة علي هذه الاتهامات، انه لم يدع كذبا علي المشكو في حقه وإنما اراد القول بانه كان علي علم بكل من حدث ويحدث له.



وثبت للمحكمة، أن المحال خالف بلا شك الأصول الفنية في التحقيق، والتي توجب عليه أن يمكن الشاكي من الإدلاء بأقواله في حرية تامة دون ترهيب أو ترغيب، وان يمكنه من تقديم سند تلك الأقوال والاستعانة يما يري سماعه من الشهود، وألا يسلط عليه الاتهامات حال كونه شاكيًا من مظلمة تعرض لها دفعته الي ولوج الطريق القانوني لدرأ هذه المظلمة، فضلا عما تبين للمحكمة من أن المحال إجتزأ أقوال الشاكي من سياقها لينحرف بالتحقيق عن قالة الحق باعتبار ان الشاكي لم يقصد الا من شكواه الا العلم والاحاطة وينتهي الي حفظ الشكوي.



وبذلك فإن هذا المسلك من المحال يؤكد ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه، وخروجا على مقتضى الواجب الوظيفى،ومخالفة للأصول الفنية المستقر عليها عند إجراء التحقيقات، وعدم مراعاة للدقة والأمانة فى مباشرة أعمال وظيفته، الأمر الذى يشكل ذنبا إداريا يتعين مجازاته عنه بالجزاء المناسب.





