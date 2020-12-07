تعليم قنا يفتتح المعرض السنوي للطفولة ويشيد بركن أصحاب الهمم

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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افتتح الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، المعرض السنوي للطفولة الذي ينظمه توجيه عام الصحافة لطلاب رياض الأطفال والمرحلتين الابتدائي والاعدادى بمدرسة السيدة زينب الثانوية بنات. وتعرض فيه أعمال الصحف التحريرية والمصورة وفنون الكاريكاتير والبومات رياض الأطفال.

شهد الافتتاح منال عبد الوهاب وكيل المديرية وصابر زيان مدير الشئون التنفيذية وطارق عزب وعلى جاد الله عضوا اللجنة الموفدة من قبل الوزارة لتقييم المعرض والدكتور سيد عباس مدير عام إدارة قنا التعليمية وسميرة على موجه عام الصحافةوقيادات المديرية وإدارة قناالتعليمة.

اشاد خالد بركن أصحاب الهمم الذي اعده طلاب مدارس التربية الخاصة من ضعاف السمع والمحافظة على البصر وقرأ بعض الطلاب ما تم صياغته بطريقة برايل.

اشرفت لجنة التقييم الوزارية بحضور مدير تعليم قنا وقيادات المديرية علي مسابقة الإذاعة المدرسية التي أقيمت بمسرح المركز الاستكشافي لطلاب المراحل التعليمية المختلفة والتى استهلت بما قدمته مدرسة الوقف الرسمية للغات ممثلة للمرحلة الابتدائية.
الجدير بالذكر أن الإذاعة المدرسية بقنا يكون لها مراكز متقدمة بمسابقة الإذاعة بالوزارة خلال الأعوام الدراسية الأخيرة.
تعليم قنا يفتتح المعرض السنوي للطفولة ويشيد بركن أصحاب الهمم
تعليم قنا يفتتح المعرض السنوي للطفولة ويشيد بركن أصحاب الهمم
تعليم قنا يفتتح المعرض السنوي للطفولة ويشيد بركن أصحاب الهمم
تعليم قنا يفتتح المعرض السنوي للطفولة ويشيد بركن أصحاب الهمم
تعليم قنا يفتتح المعرض السنوي للطفولة ويشيد بركن أصحاب الهمم
تعليم قنا يفتتح المعرض السنوي للطفولة ويشيد بركن أصحاب الهمم

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