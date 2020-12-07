كومان يكشف سر تراجع مستوى ميسي

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، أن ليونيل ميسي نجم البارسا،  يعيش فترة صعبة منذ بداية الموسم أدت لتراجع مستواه.


وقال كومان في المؤتمر الصحفي: "ما أريد فعله هو التواصل مع ميسي بشأن ما يحدث في المباريات، عن الفريق، وحول الأشياء التي تحدث بالمباريات مثل أي لاعب آخر أو القادة الآخرين، فبصفتي مدرب، يجب أن أحقق أقصى استفادة من كل لاعب في فريقنا، مع ليو والآخرين".

وتابع: "ميسي لاعب مهم للغاية في الفريق، الكثير من الكرات تبدأ من قدميه، أعتقد أنه من السهل جدًا إلقاء اللوم عليه، لكونه الأفضل في العالم، لكن لم يكن هو الذي ارتكب أخطاء فردية في الدفاع أمام قادش".

وأضاف: "هناك فريقان كبيران بالمجموعة، وبالطبع من المهم دائمًا أن يكون هناك الأفضل، رونالدو هو أحد أفضل اللاعبين الذين يسجلون باستمرار، ودائمًا يقاتل، ولعمله اليوم يستحق التهنئة مني، سنحتاج للدفاع بشكل جيد والاحتفاظ بالكرة، لأنه إذا كان لديك الكرة فلن تكون في خطر".

وأتم "من الرائع الاستمتاع باللاعبين (ميسي ورونالدو)، هما على أعلى مستوى في العالم، هما الأفضل في الأعوام الـ 15 الماضية، ونجاحاتهما لا تصدق، هما لاعبان مختلفان، ومن الصعب أن أقول من هو الأفضل، غدًا سيكون علينا الاستمتاع".

يذكر أن برشلونة سيواجه نظيره يوفنتوس، غدًا الثلاثاء، بملعب كامب نو، في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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