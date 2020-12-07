برلمانية: السيسي استطاع اليوم توضيح الصورة الحقيقة للدولة بشأن حقوق الإنسان للجميع

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ثمنت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس ونظيرة الفرنسي، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.



وقالت "عازر"، خلال البيان الصادر لها، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يوضح الصورة الحقيقية للدولة المصرية وأوضاع حقوق الإنسان أمام الجميع اليوم، ويأتي ذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذيب انعقد مع الرئيس الفرنسي، مؤكدة على أنه لايمكن لأحد أن ينكر حجم الادعاءات الكاذبة التي تتعرض لها مصر دائمًا من قبل منظمات حقوقية مشبوهة بجانب جماعة الإخوان حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.



وأكدت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن كل هذه التقارير التى تبثها تلك المنظمات عن مصر بين الحين والأخر عبارة عن مزاعم وأكاذيب وادعاءات فيما يتعلق بحقوق الإنسان فى مصر خاصة أن الدستور والقانون المصرى يرسخ بقوة للحقوق والحرية، كما أنه منح كافة الحقوق للمرأة والشباب مما ساهم في تمكينهم مؤخرًا في كافة المجالات والمؤسسات.