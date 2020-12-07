البورصة الأمريكية تتراجع خلال التعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:14 م
بوابة الفجر
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تخلت مؤشرات البورصة الأمريكية عن المستويات القياسية خلال التعاملات اليوم الإثنين، مع تزايد إصابات كورونا.

وهبط سهما "شيفرون" و"إنتل" ينحو 2 بالمائة ليكونا الأسوأ أداءً في "داو جونز"، كما قاد تراجع قطاع الطاقة خسائر "ستاندرد آند بورز".

ويأتي هبوط الأسهم الأمريكية مع تزايد إصابات "كوفيد-19"، ومخاوف من تجدد عمليات الإغلاق قبل أن يتم إقرار اللقاح المنتظر وتوزيعه على نطاق واسع.

وحذرت الدكتورة "ديبورا بيركس" مستشارة البيت الأبيض بشأن كورونا من أن تصاعد الوباء من المرجح أن يكون الحدث الأكثر صعوبة في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تكافح أنظمة المستشفيات في جميع أنحاء البلاد لمكافحة ارتفاع حصيلة الوفيات اليومية.

وحققت الأسهم الأمريكية مكاسب أسبوعية بعد أن أنهت جلسات الأسبوع عند مستوى قياسي، بدعم آمال لقاح كورونا، وصفقة التحفيز المالي.

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 30166.6 نقطة.

كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل مستوى 3692.9 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنحو 0.1 بالمائة إلى 12479.1 نقطة.

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