"الفجر الفني" يكشف عن حقيقة أغنية "تخسر" لـعمرو دياب

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:13 م
عمرو دياب
عمرو دياب
نور طلعت
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نفى مصدر مقرب من الفنان الكبير عمرو دياب، لـ"الفجر الفني" ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول طرحه لأغنية باسم "تخسر" ضمن أغنيات ألبومه القادم.

وكان عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت بعض الأخبار حول أغنيات ألبوم عمرو دياب الجديدة ومن بينها أغنية بعنوان "تخسر" للشاعر بهاء الدين محمد ولحن عمرو دياب وتوزيع طارق مدكور.

وأكد المصدر ل"الفجر الفني" أن عمرو دياب يتكتم تفاصيل ألبومه الجديد، والذي يواصل تسجيل أغنياته حاليًا دون الإفصاح عن أغنياته النهائية أو موعد طرحه النهائي، حيث لم يتم الاستقرار على الشكل النهائي للألبوم حتى الأن.
"الفجر الفني" يكشف عن حقيقة أغنية "تخسر" لـعمرو دياب
"الفجر الفني" يكشف عن حقيقة أغنية "تخسر" لـعمرو دياب

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