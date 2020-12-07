إنجي علاء تحتفل بحصولها على جائزة أفضل سيناريست لعام 2020

Advertisements

احتفلت الكاتبة إنچي علاء بحصولها على حائزة أفضل سيناريست لعام 2020.



وشاركت إنچي جمهورها بمجموعة صور لها أثناء تكريمها في مهرجان وشوشة ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وأعربت عن سعادتها بتلك الجائزة موجهة الشكر لجمهورها قائله:"شكرا وشوشة على تقدير مجهودي بهدي الجايزة للجمهور اللي صوتلي واللي دايما واقف في ضهري .. انتوا جمهور عظيم متذوق للفن ويستاهل شغل محترم وبحمد ربنا انه اداني موهبة الكتابة اللي بتخليني اقدر اتخيل واتقمص شخصيات كتيرة في نفس الوقت واعيش حالات درامية بأحداثها وتقلباتها كسيناريست او كمصممة أزياء وستايلست درامية ويارب اكون دايما عند حسن الظن.. شكرا يارب وشكرا لكل واحد أو واحدة صوتولي انتوا علي راسي".



والجدير ذكره أن المؤلفة والسيناريست إنجي علاء تعاقدت على مسلسل كوفيد ٢٥ مع شركة سينرجي والمسلسل من بطولة النجم يوسف الشريف وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن المقرر عرضه رمضان ٢٠٢١ وقد انتهت من كتابة عشر حلقات من العمل وجاري كتابة باقي حلقات العمل.

