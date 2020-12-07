رغم تعيين أسامة مصطفى.. الأهلي يُفاضل بين عدة أسماء لتعيين جهاز طبي جديد

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 05:49 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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يسعى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلى تعيين جهاز طبي جديد من أجل خلافة الدكتور خالد محمود طبيب الفريق السابق.

وكان خالد محمود تقدم باستقالته من جهاز الفريق، عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، من أجل الالتحاق بجهاز أهلي جدة السعودي، بالفترة المقبلة.

واتخذ مجلس الأهلي، في وقت سابق قرار بتصعيد الدكتور أسامه مصطفى طبيب الشباب، من أجل خلافة محمود بشكل مؤقت مع الفريق الأول.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، أنه لا يزال المفاضلة بين عدة أسماء لتولي المنصب، ونعمل على اختيار الأفضل، وسيتم إعلان القرار في أقل من 10 أيام تقريبًا.

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