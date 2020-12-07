موعد عودة أليو ديانج لتدريبات الأهلي

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 05:50 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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ينتظم الثنائي أليو ديانج وأحمد ياسر ريان لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر غدًا الثلاثاء بعد تعافيهما من الإصابة بفيروس كورونا.

وكان الثنائي قد تغيب عن المشاركة مع الأهلي في الأيام الماضية، حيث أصيب أليو ديانج بفيروس كورونا قبل 48 ساعة من مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتغيب عن 3 لقاءات للفريق الأحمر، فيما أصيب ريان بفيروس كورونا، وتغيب عن مواجهتي الاتحاد السكندري وطلائع الجيش في كأس مصر.

ويستأنف الأهلي تدريباته غدًا الثلاثاء على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، عقب الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة بعد الفوز بكأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

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