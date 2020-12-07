لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 05:46 م
بوابة الفجر
محمود ذكي
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قررت اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، إزالة جميع لافتات المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة السابق والذي تم رحيله عن القلعة البيضاء وتجميد المجلس بالكامل .

وطالبت اللجنة الثلاثية  من العمال بالنادي إزالة كل الصور الخاصة بمرتضى منصور التي تم وضعها في جميع أنحاء النادي أثناء تواجده وبالفعل قام العمال  بإزالتها.

وفي سياق أخر، حرص المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، التعليق على الأخبار المتداولة بشأن وجود أزمة مالية بالقلعة البيضاء، عقب رحيله وتولي لجنة ثلاثية شئون إدارة النادي بشكل مؤقت.

ونشر "منصور" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الشرعي إلى من يحاول أن يضلل الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك و يخدعهم بالكذب مدعيًا أن خزينة النادي لم يكن بها إلا مليون جنيه فقط وللاسف فهو كاذب لأنني عندما تركت النادي رغما عني بعد اختطافه كان في خزينة النادي 10 مليون جنيه أرسلهم النادي المصري وحوالي 4 مليون جنيه أرسلهم نادي الاتحاد السكندري بالإضافة إلى 4 مليون جنيه كانوا متواجدين في الخزينة من حصيلة الاشتراكات.

وأضاف :" أيها المضلل الكاذب كانت خزينة النادي بها حوالي 18 مليون جنيه وليس مليونًا كما تدعي، هذا بالإضافة إلي 111 مليون جنيه مستحقة للنادي طرف الشركة الراعية من شهر يوليو الماضي وحوالي 23 مليون جنيه هي مكافأة فريق الزمالك لحصوله علي مركز الوصيف رغما عنه في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا بالإضافة إلى 8 مليون جنيه الغرامه التي وقعها اتحاد الكرة علي حارس الزمالك السابق أحمد الشناوي و32 مليون جنيه هي قيمه الغرامة التي وقعها الاتحاد الدولي الفيفا علي اللاعب الهارب إلي نادي المبادئ محمود كهربا".

وأتم :" إذن أيها الكاذب نادي الزمالك يملك 192 مليون جنيه ولكنك فاشل لم تتمكن من تحصيلهم فكفى تضليلًا وكذبًا وكفى أنكم لم تستطيعوا التعاقد مع أي لاعب منذ أن فتح باب القيد إلى أن تم غلقه إلا من تعاقد معهم أمير مرتضى وهو حمزة المثلوثي وعودة أحمد فتوح وحميد احداد. ارحلوا ايها الفاشلون فنادي الزمالك العظيم اكبر منكم بكثير".‎

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