أحمد الفيشاوي يعود للتغزل في زوجته مرة أخرى على "إنستجرام"

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:06 م
الفيشاوي وزوجته
الفيشاوي وزوجته
مي مرسي
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شارك الفنان أحمد الفيشاوي صورة له مع زوجته ليتغزل بها وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "الفيشاوي" قائلا: "يذوب قلبي عندما أنظر إليكي..احبك كثيرا".

يذكر أن أحمد الفيشاوي وزوجته ظهرا معا في مهرجان القاهرة السينمائي حيث آثار "الفيشاوي" الجدل بتقبيله لزوجته أمام الجميع كما اعتاد على ذلك في جميع المهرجانات التي يحضرها مع زوجته.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي كان فيلم "الحارث" ويشارك في بطولته ياسمين رئيس، علي الطيب، عمرو عبدالجليل، أسماء أبواليزيد، باسم سمرة، من تأليف محمد عبدالخالق.

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مهرجان القاهرة السينما الفنان احمد الفيشاوي احمد الفيشاوى

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