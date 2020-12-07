"القاعة فاضية ومفيش تذاكر".. ناقد فني يتعرض لأزمة في مهرجان القاهرة السينمائي

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تحدث الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم عن مشكلة تعرض لها أثناء رغبته في حضور أفلام مهرجان القاهرة السينمائي.



وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "اكتر من نص القاعة فاضية في محاضرة المخرج الروسي العظيم الكسندر سوكوروف.. رغم اني لما رحت احجز تذكرة قالولي خاص للبدجات بس.. وطبعا ولأني مهتم جدا لحضور محاضرته لانه من اهم خمس مخرجين بيعملوا افلام دلوقتي في العالم كله ومن المخرجين المفضلين جدا ليا رحت علشان ادخل.. ورغم اني صحفي وناقد سينمائي مكنوش عايزين يدخلوني".



وتابع:" لولا اني كنت لجنة تحكيم السنة اللي فاتت وناس افتكرتني فعملت معايا جميلة ودخلتني علشان الاقي ان ٩٠% من الحضور جايين مع المخرج وان المكان اكتر من نصه فاضي. بجد أيام القاهرة للصناعة بقى مزري وبائس جدا للأسف".