أحمد كرارة يشارك جمهوره بصورة من كواليس " في يوم وليلة"

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شارك الفنان أحمد كرارة جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر كرارة بالصورة برفقة الفنان أحمد رزق وعابد عناني من كواليس مسلسل "في يوم وليلة" ، وعلق قائلاً:" مسلسل في يوم وليلة للنجم احمد رزق ، إخراج شيرين عادل ، تأليف مصطفي جمال هاشم وإنتاج سينرچي.



مسلسل "في يوم وليلة" بطولة أحمد رزق، أحمد كرارة، آيتن عامر، ولاء شريف، محمد جمعة، حسنى شتا، نضال الشافعي، محمد مهران، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل.



وفي سياق منفصل شارك كرارة في مسلسل "حكايات بنات 5"، الذي عرض مؤخراً عبر شاشة "ON" في الثامنة مساءً، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين وأبرزهم أسماء جلال، محمد إبراهيم يسري، ميرنا نور الدين، وهو من تأليف ماريان هاني، ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبوسيف.