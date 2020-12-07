نصائح للناخبين للوقاية من كورونا أثناء التصويت.. اعرفها

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انطلقت فى التاسعة من صباح اليوم الإثنين، جولة الإعادة، فى انتخابات مجلس النواب، بمحافظات المرحلة الثانية، والتى تعتبر الجولة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البرلمانية.



وتجرى جولة الإعادة فى محافظات المرحلة الثانية، على مدار اليوم الإثنين، وغد الثلاثاء، البالغ عددها 13 محافظة، هى: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، بورسعيد، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، ودمياط، والسويس.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" عدد من النصائح التى ينبغى على كل ناخب اتباعها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، أثناء عملية التصويت:



- احرص على ارتداء الكمامة الطبية أثناء تواجدك داخل منطقة الاقتراع.



- تخلص من الكمامة بوضعها داخل كيس بلاستيكى، يتم غلقه جيدا وإلقاؤه فى سلة المهملات.



- اغسل يديك كثيرا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل قبل عملية الاقتراع وبعدها، أو افرك يديك بمعقم يدين يحتوى على 60% كحول على الأقل.



- حافظ على مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين، والتزم بالعلامات المخصصة لتحديد المسافات الآمنة.



- احرص على تطهير الأقلام المستخدمة فى عملية الاقتراع بينك وبين المستخدم الذى يليك بالكحول، أو استخدم مناديل ورقية أثناء استعمال أقلام الكتابة أثناء عملية التصويت.



- ينصح بالعودة إلى المنزل وعدم استكمال عملية الاقتراع إذا كنت تعانى من الحمى أو أعراض الجهاز التنفسى "الكحة، حرارة الجسم فوق 38 درجة، ضيق بالتنفس، إلخ"، وتوجه لأقرب مستشفى للكشف والمتابعة.



كان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد قال إن الهيئة استعدت للجولة الأخيرة من انتخابات مجلس النواب، التى يتنافس خلالها 202 مرشحا على 101 مقعدا متبقيا من مقاعد البرلمان، بعد فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالى عدد المقاعد المخصصة لمجلس النواب والبالغ عددها 568 مقعدا بالاقتراع السرى المباشر، بالإضافة إلى 5% من إجمالى المقاعد يعينهم رئيس الجمهورية.



وأكد إبراهيم أن الهيئة الوطنية حريصة كل الحرص على إتمام العملية الانتخابية فى أبهى صورها وبكل نزاهة وشفافية، حيث تتم وفق الأطر التشريعية والدستورية الوطنية المصرية والمعايير الدولية وبإشراف قضائى كامل بحيث يوجد قاضٍ على كل صندوق، كما أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، لافتا إلى أن الهيئة انتهت من جميع التجهيزات اللوجستية والفنية لإتمام عمليات الاقتراع والفرز.



وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن عمليات التصويت بجولة الإعادة فى محافظات المرحلة الثانية تنطلق فى تمام الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء، على مدار يومى الإثنين والثلاثاء، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والتى من بينها تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت، وإلزام جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة، وتوفيرها بالمجان لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع.



كما استعدت محافظات المرحلة الثانية، التى تجرى فيها جولة الإعادة، وهى الجولة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البرلمانية، حيث تم تجهيز اللجان ومراكز الاقتراع، وتطهيرها، قبل استقبال الناخبين.



وقام المحافظون، ورؤساء المدن والمراكز والأحياء، بالمرور على اللجان، للوقوف على الاستعدادات النهائية لجولة الإعادة، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين، حيث تم التشديد على ضرورة تطهير اللجان بشكل دورى، قبل وبعد انتهاء التصويت، إلى جانب الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".