التحالف العربي يدمر طائرة بدون طيار أطلقها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية
الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 05:10 م
وكالات
Advertisements
أفاد تلفزيون الإخبارية أن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن قال إنه دمر طائرة مسيرة أطلقتها جماعة أنصار الله "الحوثية" باتجاه المملكة العربية السعودية.
يأتي ذلك بعد 3 أيام على إعلان التحالف
تدمير مسيرة مماثلة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.
وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة
"أنصار الله" الحوثيين، مطلع
الأسبوع الماضي، أن طيران التحالف استهدف مطار صنعاء الدولي بغارتين جويتين.