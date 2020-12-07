التحالف العربي يدمر طائرة بدون طيار أطلقها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 05:10 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أفاد تلفزيون الإخبارية أن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن قال إنه دمر طائرة مسيرة أطلقتها جماعة أنصار الله "الحوثية" باتجاه المملكة العربية السعودية.

 

يأتي ذلك بعد 3 أيام على إعلان التحالف تدمير مسيرة مماثلة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

 

وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين،  مطلع الأسبوع الماضي، أن طيران التحالف استهدف مطار صنعاء الدولي بغارتين جويتين.

أخبار تهمك

كشف أسباب تقدم عبدالحليم علي بالاعتذار عن البقاء في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل موقعة المقاولون العرب في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يحذر المصريين مرة جديدة بسبب الكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل تعاقد بيراميدز مع أحمد الشيخ

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مرتضي منصور يوجه عدة رسائل جديدة

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على موعد مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ يوم

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 16 ساعة

الأعلى للإعلام يصدر قرار بعودة ريهام سعيد مرة أخرى

منذ أقل من نصف ساعة

موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - خالد الغندور: انتظروا أخبار هامة عن الزمالك

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:11 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

07:33 ص

عاجل - خالد الغندور: انتظروا أخبار هامة عن الزمالك

04:59 م

عاجل.. مرتضي منصور يوجه عدة رسائل جديدة

05:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر