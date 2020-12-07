التحالف العربي يدمر طائرة بدون طيار أطلقها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

أفاد تلفزيون الإخبارية أن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن قال إنه دمر طائرة مسيرة أطلقتها جماعة أنصار الله "الحوثية" باتجاه المملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك بعد 3 أيام على إعلان التحالف تدمير مسيرة مماثلة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين، مطلع الأسبوع الماضي، أن طيران التحالف استهدف مطار صنعاء الدولي بغارتين جويتين.