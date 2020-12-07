التضامن: مؤسسة صناع الخير تميزت في مجال القوافل الطبية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 05:07 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى في الكلمة التي ألقاها نيابة عنها حسين الباز، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظ قنا، إنه في عام 2019 دعا رئيس الجمهورية مؤسسات الدولة لتنسيق الجهود بينها لإطلاق مبادرة وطنية على مستوي الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أنه فور إطلاق المبادرة تحركت كافة أجهزة الدولة في اتجاه تنفيذ المبادرة لتحقيق أهدافها والوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا في كافة المجالات كالصحة والتعليم.

وأضافت خلال كلمته بافتتاح قرية سمطا بحري بقنا بإعادة إعمار 30 منزل من منازل القرية وتسليم 30 مركب للصيادين، أن التدخلات المستهدفة للمبادرة شملت عدة محاور منها تدخلات لتحسين حالة المسكن من رفع كفاءة وفرش أثاث وتدخلات لرفع كفاءة الوحدات الصحية والاجتماعية بالقري المستهدفة، بالإضافة إلي التدخلات الصحية والتي شملت عمليات جراحية وعمليات عيون وقوافل بيطرية وتوفير أجهزة تعويضية، لافتة إلي تميز مؤسسة صناع الخير في مجال القوافل الطبية حيث نفذت المؤسسة العديد من القوافل خلال الفترة السابقة بما تشمله من إجراء عمليات جراحية وتوفير الأجهزة الخاصة والنظارات وغيرها من الاحتياجات. 

ولفتت إلى أن التطويرات العلمية شملت المدارس والحضانات حيث تم إنشاء مدرسة بالكامل وتطوير 4 مدارس أخري وتجهيز عدد من الحضانات بالإضافة إلى تطوير 4 وحدات اجتماعية و2 وحدة صحية وتم تنظيم 6 قوافل بيطرية وإجراء 1014 عمليات عيون وصرف 3117 نظارة عيون و114 جهاز تعويضي كما تم تركيب عدد 657وصلات مياه ورفع كفاءة 929 مسكن وامداد خط مياه يخدم 55الف نسمة بطول 12 كيلو متر.
وأوضحت أن مؤسسة صناع الخير تخطت المستهدف ووفرت تمويل إضافي غير الذي خصصته وزارة التضامن بالاتفاق مع الجمعيات، موجهة الشكر للمؤسسة لدعمها هذا العمل الإنساني. 

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