داليا مصطفى تهنئ زوجها شريف سلامة على فيلم "عمار"

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حرصت الفنانة داليا مصطفي على تهنئة زوجها الفنان شريف سلامة علي فيلمه الجديد "عمار".



ونشرت داليا صورة رومانسية لهما وهي تقبله ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت على الصورة وكتبت : ألف مبروك يا حبيبي علي فيلم عمار وبالنجاح يارب.



فيلم "عمار" من إخراج محمود كمال ، تأليف أحمد الدهان، وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي، وتدور أحداثه حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، ولكن سرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهما الثلاثة بمسكنهم الجديد حيث يتحول إلى عالم مرعب.