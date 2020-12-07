كما نوه نائب المحافظ إلى الخطة التي يرعاها الدكتور محمد هاني غنيم لاستثمار كافة الموارد والميزان النسبية التي تتمتلكها ا

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نائب محافظ بني سويف يشهد اللقاء التعريفي بمشروع الزراعات الذكية



شهد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، اللقاء الموسع الذي نظمته مؤسسة كير مصر للتنمية بالتعاون مع المحافظة للتعريف بمشروع الزراعة الذكية مناخيا من أجل الحياة "CSA4l"،ضمن أنشطة برنامج دعم منظمات المجتمع المدني في مصر والممول من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور: عمر على حسن وكيل وزارة الزراعة، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، ومروة حسين مدير مؤسسة كير مصر للتنمية.



حيث نقل الدكتور عاصم سلامة تحيات المحافظ د. محمد هاني غنيم، للقائمين على تنفيذ اللقاء التعريفي والمشاركين،معربا عن حرصه للمشاركة في هذا اللقاء الهام الذي يستهدف دعم مشاركة المجتمع المدني والشباب في التكيف مع تغير المناخ، مشيدا بالدور الكبير لمؤسسات المجتمع المدني في المشاركة في الدفع بجهود المحافظة التنموية والخدمية،خاصة هيئة كير التي تسهم بشكل ملموس في تنفيذ العديد من المشروعات والأنشطة في القطاعات الحيوية التي تتماس مع احتياجات المواطنين، فضلا عن دورها المتميز في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الرعاية والدعم للمرأة والشباب وصغار المزارعين.





تناول اللقاء التعريف بمشروع الزراعة الذكية مناخيا والذي يستهدف تطور النظم الزراعية في مواجهة التغيرات المناخية، مع التركيز على تدعيم هذه النوعية من الزراعة لذوي الحيازات والمساحات الصغيرة، بهدف زيادة الإنتاجية والدخول بطريقة مستدامة، وبناء القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية والتخفيف من معدلات الاحتباس الحراري، فضلا عن استعراض نموذج الرقابة الاجتماعية وكيفية اختيار المجتمعات والجمعيات والمعايير الواجب توافرها لتنفيذ المشروع في تلك الأماكن وطبيعة عمل الجمعيات الشريكة في المشروع، فيما اختتم اللقاء بنقاش مفتوح حول المشروع وآليات تنفيذه،أعقبها جلسة متخصصة حول الزراعات الذكية مناخيا، وحاضر فيها د. فؤاد زكريا، أحد المتخصصين والخبراء في هذا المجال.

