الأعلى للإعلام يصدر قرار بعودة ريهام سعيد مرة أخرى

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أصدر المجلس الأعلى الإعلام قرار بعودة الإعلامية ريهام سعيد للظهور مرة أخرى وذلك عقب قرار وقف برنامجها "صبايا الخير" بسبب حلقة صيد الثعالب.







وجاء في البيان الآتي "إن التحقيقات انتهت اليوم، ولا مانع لدى المجلس من إعادة بث البرنامج، وذلك في ضوء التعهد المقدم من مقدمة البرنامج بالاعتذار للجمهور في أولى حلقاته بعد إعادة البث عن ما تم التحقيق بشأنه، ويشرط إنهاء أي موضوعات متعلقة بنقابة الإعلاميين".







يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد تم وقفها عن الظهور بسبب حلقة صيد الثعالب والتي أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي وهاجمها عدد كبير من الجمهور والفنانين ومنهم لقاء الخميسي.