نيمار يتدخل في تجديد مبابي لعقده مع باريس سان جيرمان

دخل أسم نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، في الجدل المثار حالياً حول مفاوضات إدارة النادي الفرنسي، لتجديد عقد زميله كيليان مبابي.





وذكرت صحيفة لو باريزيان في تقرير نشر اليوم الإثنين، أن مبابي متردد في تجديد تعاقده الذي ينتهي في صيف 2022، لأنه يريد الحصول على ضمانات معينة من إدارة ناديه الفرنسي.





وتابعت الصحيفة أن مبابي رحب بالتفاوض حول تمديد التعاقد داخل حديقة الأمراء، ولكنه يطلب ضمانات رياضية في المقام الأول، مشيرة إلى أن البقاء في باريس، لن يضر المهاجم الفرنسي الشاب ماديًا مقارنة بالعروض المقدمة له من ليفربول وريال مدريد، حيث يتقاضى مبابي 1.9 مليون يورو شهريًا.



