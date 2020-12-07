محافظ قنا: الدولة المصرية الحديثة تهتم اهتمام شديد بمحافظات الصعيد

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نظمت مؤسسة صناع الخير، وبنك القاهرة، وروتاري قصر النيل، اليوم الاثنين، احتفالية خاصة بقرية سمطا بحري بمحافظة قنا بمناسبة الانتهاء من إعادة إعمار عدد من المنازل المتهالكة بها وتزويد عدد من الأهالي بمشروعات تنموية صغيرة تناسب بيئتهم وتدريبهم عليها وتوفير مقومات نجاح مشروعاتهم الصغيرة.

وحضر الاحتفالية الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء أشرف الداودي محافظ قنا وعدد من قيادات المحافظة وقيادات بنك القاهرة وقيادات صناع الخير للتنمية



وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة بدأت في 12 قرية من محافظة قنا ثم اتسعت لتشمل 30 قرية ثم وصلت إلى جميع ربوع محافظ قنا وذلك بناء على توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن الدولة المصرية الحديثة تهتم اهتمام شديد بمحافظات الصعيد وعلى رأسهم محافظتي قنا وسوهاج.

ولفت الداودي إلي أن كلمة حياة كريمة تعني التنمية المستدامة كتوفير بنية تحتية وتوفير المدارس ومراكز الشباب بالإضافة إلى توفير المشاريع التنموية، لافتا إلى أن القري أصبحت تعتمد على نفسها اعتماد كامل، موجها الشكر إلى جميع مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في محافظة قنا ومن ضمنهم مؤسسة صناع الخير التي تهتم اهتمام بالغ بمحافظات الصعيد.

