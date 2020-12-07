بالأسود .. رانيا منصور تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها





يذكر أن أحدث أعمال نورهان منصور، مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية "بدلة جديدة" مع النجم شريف سلامة.





الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبى وقسمتك" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، ومن بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.

شاركت الفنانة نورهان منصور، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وظهرت رانيا بإطلالةجذابة وأنيقة من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42 ، مرتدية فستان أسود ، وتركت شعرها منسدلاً ووضعت القليل من الميكب المتناسب مع جمالها ، ولاقت الصورة تفاعل الكثير من جمهورها ومحبيها.