بالأسود .. رانيا منصور تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 04:56 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
شاركت الفنانة نورهان منصور، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


وظهرت رانيا بإطلالةجذابة وأنيقة من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42 ، مرتدية فستان أسود ، وتركت شعرها منسدلاً ووضعت القليل من الميكب المتناسب مع جمالها ، ولاقت الصورة تفاعل الكثير من جمهورها ومحبيها.


يذكر أن أحدث أعمال نورهان منصور، مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية "بدلة جديدة" مع النجم شريف سلامة.


الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبى وقسمتك" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، ومن بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 22 ساعة

عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على موعد مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يوجه عدة رسائل جديدة

منذ نصف ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب يحذر المصريين مرة جديدة بسبب الكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

كشف أسباب تقدم عبدالحليم علي بالاعتذار عن البقاء في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - خالد الغندور: انتظروا أخبار هامة عن الزمالك

منذ نصف ساعة

موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

الأعلى للإعلام يصدر قرار بعودة ريهام سعيد مرة أخرى

منذ نصف ساعة

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ يوم

تفاصيل تعاقد بيراميدز مع أحمد الشيخ

منذ أقل من ساعتين

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل موقعة المقاولون العرب في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:11 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

07:33 ص

عاجل - خالد الغندور: انتظروا أخبار هامة عن الزمالك

04:59 م

عاجل.. مرتضي منصور يوجه عدة رسائل جديدة

05:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر