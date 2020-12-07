هند صبري تشوق متابعيها لفيلم "كيرة والجن"

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 04:54 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شوقت الفنانة التونسية هند صبري، جمهورها ومجبيها لفيلمها الجديد والذي يحمل اسم "كيرة والجن".


ونشرت هند صورة لها برفقة أبطال العمل ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت هند بالصورة برفقة كريم عبدالعزيز ، أحمد عز ، أحمد مالك ، محمد عبدالعظيم ، سيد رجب ، وعلقت هند على الصورة وكتبت : استنونا مع أبطال المقاومة الشعبية في فيلم الكيرة والجن عن رواية 1919.


"الكيرة والجن" يشارك في بطولته مجموعة من المع النجوم الشابه منهم "هدى المفتي وأحمد مالك وأيضا النجوم كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى، سيد رجب".


كيرة والجن إخراج مروان حامد، وتأليف الكاتب أحمد مراد، وتدور أحداثه حول حالة الشارع المصرى بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، والنضال ضد الاحتلال الإنجليزى.

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