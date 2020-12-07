الإدارية العليا ترفض طعن شركة "سجائر "لإلغاء العلامة التجارية لآخري

الإدارية العليا ترفض طعن شركة "سجائر "لإلغاء العلامة التجارية لآخري
الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 04:52 م
هدير حمزة
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قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن إحدي شركات الأدخنة والسجائر، لإلغاء قرار الموافقة علي طلب شركة آخري بتسجيل علامة تجارية لها في مجال الأدخنة والسجائر، وادعت الشركة الطاعنة أن العلامة الجديدة تشبه علامتها المميزة والمعروفة في السوق، ولكن المحكمة رأت عدم وجود أي تشابه، مما قضت برفض طعنها وتحميلها المصروفات القضائية.
وثبت، أن علامة الشركة الطاعنة المقيدة برقم 73130 والمسجلة على الفئة 34 ووصفها كلمة (لوتس أوريجنك) داخل مربع يعلوها رسم لشكل جناحين، تختلف تمامًا عن العلامة التى تقدمت الشركة المطعون ضدها الرابعة لتسجيلها بالطلب رقم 154580 وهى عبارة عن كلمة " Origin " داخل مستطيل مظلل باللون الرمادى بشكر مبتكر ومميز على منتجات الفئة (34).
ولذلك قررت إدارة العلامات قبول تسجيلها، وبمقارنة العلامتين سالفتى البيان تبين عدم وجود أى تشابه بينهما ولا تطابق واضح أو تماثل لاختلافهما فى الخط ولغاته والتشكل وتفصيلاته وفى النطق وسماعه ذلك أن التشابه بين العلامات التجارية والذىيحول بين تسجيل إحداها أو الاعتراض على تسجيلها من ذوى الشأن، هو التشابه الذى من شأنه إحداث ليس أو خداع لدى جمهور المتعاملين فى السلعة او المستهلكين للأدخنة والسجائر، سواءًا أكان هذا التشابه فى الشكل العام أو فى الرنين الصوتى للعلامة من خلال النظر إلى مجموع العناصر المكونة للعلامة دون الوقوف عند إحدى تلك العناصر.
وثبت، أن علامة الشركة الطاعنة المقيدة برقم 73130 والمسجلة على الفئة 34 ووصفها كلمة (لوتس أوريجنك) داخل مربع يعلوها رسم لشكل جناحين، تختلف تمامًا عن العلامة التى تقدمت الشركة المطعون ضدها الرابعة لتسجيلها بالطلب رقم 154580 وهى عبارة عن كلمة " Origin " داخل مستطيل مظلل باللون الرمادى بشكر مبتكر ومميز على منتجات الفئة (34).
ولذلك قررت إدارة العلامات قبول تسجيلها، وبمقارنة العلامتين سالفتى البيان تبين عدم وجود أى تشابه بينهما ولا تطابق واضح أو تماثل لاختلافهما فى الخط ولغاته والتشكل وتفصيلاته وفى النطق وسماعه ذلك أن التشابه بين العلامات التجارية والذىيحول بين تسجيل إحداها أو الاعتراض على تسجيلها من ذوى الشأن، هو التشابه الذى من شأنه إحداث ليس أو خداع لدى جمهور المتعاملين فى السلعة او المستهلكين للأدخنة والسجائر، سواءًا أكان هذا التشابه فى الشكل العام أو فى الرنين الصوتى للعلامة من خلال النظر إلى مجموع العناصر المكونة للعلامة دون الوقوف عند إحدى تلك العناصر.