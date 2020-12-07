محافظ كفر الشيخ يتفقد اللجان الإنتخابية ويشدد على إزالة المعوقات

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الاثنين، عدد من لجان جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020م، بمدارس شهيد السلام الثانوية للبنين، ومدرسة الشهيد هشام بركات، وعدد من مدارس غرب كفر الشيخ،وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.



وأشاد محافظ كفر الشيخ، بالتجهيزات التي تمت لتسهيل عملية التصويت للمواطنين دون أية معوقات، وبوعى المواطنين ومشاركتهم الفعالة، مؤكدا أن الأهالي حريصون على المشاركة فى العملية الانتخابية، كما ثمن المحافظ الجهود المتميزة للقوات المسلحة المصرية والتنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين عملية الانتخابات وتوفير الأمن والأمان للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.



كما أشاد بتعاون كافة الاجهزة لإنجاح العرس الانتخابي،وبحل المشاكل بالتواصل مع الجهات المعنية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وكراسي متحركة يدفعها عدد من الشباب ومنظمات المجتمع المدني، ومشيدا باصطحاب الأجداد والآباء للأحفاد والابناء لمشاركتهم العرس الانتخابي.