عاجل - خالد الغندور: انتظروا أخبار هامة عن الزمالك

أكد الاعلامي خالد الغندور، عن وجود أخبار هامة تخص نادي الزمالك سيتم الكشف عنها بعد قليل، وذلك عقب نهاية التدريبات الجماعية للفري قالكروي الأول المقامة على عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري العام.





ونشر "بندق" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : اخبار مهمة عن نادي الزمالك بعد قليل.





وينتظر الجميع من عشاق القلعة البيضاء الاخبار الهامة والعاجلة التي تخص الزمالك، للاطمئنان على استقر الأبيض الفترة المقبلة.





ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل في أولى جولات بطولة الدوري المصري، ولم يتم تحديد الملعب لحين الحصول على الموافقات الأمنية.