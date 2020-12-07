جامعة الفيوم: العوامل الداعمة في نشر الإبداع الثقافي

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تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، اختتمت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العلمي الثامن لثقافة المرأة والذي ينظمه قسم علم النفس بكلية الآداب بالتعاون مع وزارة الثقافة بحلقة نقاشية حول " العوامل الداعمة في نشر الإبداع الثقافي "، برئاسة الدكتورة عزة أبو الهدى، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر، وبحضور الدكتورة رانيا جمال، المدرس المساعد بكلية الآداب، والدكتورة إيمان مرسي، المدرس بكلية الآداب، والدكتورة فاطمة الزهراء، المدرس بكلية الآداب، والاستاذة رحاب عبد الرؤوف، مدير كلية الآداب، وذلك اليوم الإثنين الموافق 2020127 بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.



تطرقت الجلسة لمناقشة معوقات الإبداع والحد من حرية المرأة في التعبير عن قدراتها وممارسة هوايتها المفضلة ومن ثم تحقيق مراكز متقدمة في مختلف المجالات.



كما تم عرض التحديات التي استطاعت المرأة التغلب عليها مثل العنف الأسري، وضرورة رفع القمع والعنف وتعزيز ثقة المراة بذاتها والسعي نحو سن قوانين لحماية حقوق المرأة.



كما تناولت الجلسة الحديث عن دور الإبداع في مواجهة العنف السياسي ضد المرأة، ودعت إلى ضرورة منح المرأة في المشاركة السياسية الفاعلة وتقليدها المناصب القيادية، بالإضافة إلى عرض للنماذج النسائية القيادية الناجحة حيث تولي القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا بالمرأة توافقًا مع استراتيجية ورؤية مصر 2030.



وفي ختام الجلسة تمت مناقشة الأوراق البحثية المقدمة من قبل الباحثين والأساتذة المتخصصين والحاضرين للجلسة.



