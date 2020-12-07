استمرت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العلمي الثامن لثقافة المرأة "الإبداع عند المصريات من منظور رؤية تاريخية"

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تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، استمرت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العلمي الثامن لثقافة المرأة والذي ينظمه قسم علم النفس بكلية الآداب بالتعاون مع وزارة الثقافة تحت عنوان:- " المرأة المصرية والإبداع: رؤية مستقبلية " حيث انعقدت الجلسة النقاشية الثانية تحت عنوان: " الإبداع عند المصريات من منظور رؤية تاريخية فنية" برئاسة الدكتور أحمد عبد السلام، عميد كلية الآداب، وحضور الدكتور عبد الحميد حمودة، أستاذ التاريخ الإسلامي وعميد كلية الآداب الأسبق، والدكتورة هناء شويخ، رئيس قسم علم النفس ورئيس المؤتمر، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين المشاركين من مختلف الجامعات المصرية، وذلك اليوم الإثنين الموافق 2020127 بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.



تضمنت الجلسة عرض ثلاث ورقات بحثية جاء أولها تحت عنوان " المرأة الفاطمية مبدعة وراعية للإبداع من خلال مساهمتها في المنشآت المعمارية " استعرض خلالها الدكتور عبد الحميد حمودة الأعمال الإبداعية للمرأة في عصر الدولة الفاطمية حيث ساهمت بشكل كبير في بناء العديد من المنشآت المعمارية المميزة كالمساجد ودور المناسبات وغيرها، كما أوضح تميز المرأة في علوم الطب والسياسة وغيرها من العلوم عبر التاريخ.



وجاءت الورقة البحثية الثانية تحت عنوان:- " الدور التنموي لإبداع المرأة في القرية المصرية" قدمتها الدكتورة نشوى حسين، المدرس المساعد بكلية الآداب بجامعة الفيوم، تناولت خلالها النماذج الإبداعية للمرأة بقرية تونس وأوضحت التفرد الكبير في صناعة ا لفخار.



وتحدثت د. شرين فاروق، المدرس بكلية الآداب بجامعة الفيوم، في الورقة البحثية الثالثة تحت عنوان:- " مكونات التفاعل مع الأشخاص الآخرين المميزة للمرأة المبدعة في النشاطات الفنية" عن الإبداع الفني لدى المرأة موضحةً دور الفن في الإبداع عند المرأة المصرية التي تمتلك حسًا فنيًا مميزًا.



