وزير الدفاع يلتقى عدداً من مقاتلى قوات الصاعقة والمظلات

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددًا من مقاتلى القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات، وذلك فى إطار خطة اللقاءات الدورية التى تجريها القيادة العامة للقوات المسلحة بمختلف الأفرع والقيادات والتشكيلات التعبوية.

بدأ اللقاء بعرضًا تقديميًا عن التطوير والتحديث فى المنظومة التدريبية والإنشائية داخل القوات الخاصة تناول ما وصلت إليه من تطوير وتحديث خلال الفترة الحالية، وألقى قائد قوات الصاعقة كلمة أكد فيها أن رجال القوات الخاصة يواصلون العمل ليلًا ونهارًا للحفاظ على أمن وإستقرار الوطن مشيدًا بالدعم الكبير الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات الصاعقة والمظلات نظرًا لطبيعة عملهم الخاصة التى تتطلب إعداد فرد مقاتل ذو مواصفات قتالية عالية يستطيع من خلالها أن يؤدى مهامه بكفاءة وإقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة خلال لقائه مع مقاتلى القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لهم، مؤكدًا تقدير القيادة العامة للقوات المسلحة للجهد الهائل الذى يبذله هؤلاء الرجال من أجل الحفاظ على مقدرات شعب مصر العظيم.

وأدار سيادته حوارًا مع مقاتلى القوات الخاصة تناول خلاله تطورات الأوضاع فى المنطقة والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، كما إستمع لآرائهم وإستفساراتهم فى مختلف المجالات وطالبهم بضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية والإستعداد القتالى لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بإعتبارهم أحد عناصر القوات المسحة التى تحمى الوطن وتصون مقدساته.

وأكد مقاتلوا القوات الخاصة على إستعدادهم التام لتنفيذ كافة المهام وبروح معنوية مرتفعة، وأنهم على قدر المسئولية الملقاه على عاتقهم من أجل رفعة الوطن حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

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