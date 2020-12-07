كلوب يتغنى بمستوى صلاح مع ليفربول أمام ولفرهامبتون

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 04:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد الأماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أنه سعيد  بالأداء الذي  قدمه محمد صلاح، نجم الفريق في مباراة الأمس أمام وولفرهامبتون بالجولة الـ 11 من البريميرليج.

وقال كلوب في تصريحات صحفية  لشبكة أمازون:"لست متفاجئا من أداء صلاح.. إنه حقًا لاعبًا استثنائيًا".

وتابع:"كل أهداف صلاح وتمريراته الحاسمة رائعة، كما أن الهدف الذي صنعه لجويل ماتيب بعد كرة ثابنة كان رائعًا حقا، فالدولي المصري قدم مباراة جيدة للغاية أمام وولفرهامبتون".

وأحرز محمد صلاح هدف وصنع آخر في فوز ليفربول وولفرهامبتون برباعية نظيفة، وهي النتيجة التي أعادت الريدز لتصدر جدول الترتيب.

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