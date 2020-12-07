فاعليات اليوم الثانى لمؤتمر "التحديات الاجتماعية والثقافية لدى المرأة المصرية"

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ةتحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيو م، وإشراف الدكتور أحمد عبد السلام، عميد كلية الآداب بجامعة الفيوم، والدكتورة هناء شويخ، رئيس قسم علم النفس ورئيس المؤتمر، انطلقت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العلمي الثامن لثقافة المرأة والذي ينظمه قسم علم النفس بكلية الآداب بالتعاون مع وزارة الثقافة تحت عنوان:- " المرأة المصرية والإبداع: رؤية مستقبلية" بحضور عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين المشاركين من مختلف الجامعات المصرية، وذلك اليوم الإثنين الموافق 2020127 بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.



انعقدت الجلسة النقاشية الثانية للمؤتمر برئاسة الدكتورة سهير صفوت، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، حيث جاءت الجلسة تحت عنوان:- " التحديات الاجتماعية والثقافية لدى المرأة المصرية " تضمنت عرض لعدد ثلاث ورقات بحثية، أولها تحت عنوان:- " مردود التنشئة الاجتماعية على إبداع المرأة الريفية" قدمتها الدكتورة أمل يوسف، الأستاذ بكلية الآداب بجامعة الفيوم، تناولت خلالها دور التنشئة الاجتماعية في خلق دوافع إبداعية لدى المرأة الريفية وتعلمها لحرف وصناعات جديدة تساهم في خلق فرص دخل للأسرة يؤدي إلى ارتفاع المستوى المعيشي لها.



وجاءت الورقة البحثية الثانية تحت عنوان:- " دور التنشئة الاجتماعية في خلق دوافع الإبداع لدى الأبناء" قدمها الدكتور محمد كمال، المدرس بكلية الآداب بجامعة الفيوم، تناول خلالها دور الآباء في خلق دوافع وثقافة الإبداع لدى الأبناء بالإضافة إلى عرض بعض العوامل المعيقة لعملية الإبداع منها الفقر وعدم الوعي بمواهب الأبناء، مطالبًا بضرورة رعاية الأطفال النابغين في مختلف المجالات.



وتناولت الورقه البحثية الثالثة الحديث عن "المؤشرات الإبداعية للتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال التجارة الإلكترونية في ضوء النظرية النسوية" قدمتها الدكتورة نهى السيد، المدرس بكلية الآداب بجامعة الفيوم، تناولت فيها الفرص الجديدة التي تمنحها التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا للتمكين الاقتصادي للمرأة ودعت لضرورة فسح المجال لها وتثقيفها للتميز والإبداع.



وفي ختام الجلسة تمت مناقشة الأبحاث المقدمة من قبل السادة الحاضرين.

