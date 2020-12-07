فاعليات اليوم الثانى لمؤتمر "التحديات الاجتماعية والثقافية لدى المرأة المصرية"

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 04:24 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
ةتحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيو م، وإشراف الدكتور أحمد عبد السلام، عميد كلية الآداب بجامعة الفيوم، والدكتورة هناء شويخ، رئيس قسم علم النفس ورئيس المؤتمر، انطلقت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العلمي الثامن لثقافة المرأة والذي ينظمه قسم علم النفس بكلية الآداب بالتعاون مع وزارة الثقافة تحت عنوان:- " المرأة المصرية والإبداع: رؤية مستقبلية" بحضور عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين المشاركين من مختلف الجامعات المصرية، وذلك اليوم الإثنين الموافق 2020127 بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

انعقدت الجلسة النقاشية الثانية للمؤتمر برئاسة الدكتورة سهير صفوت، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، حيث جاءت الجلسة تحت عنوان:- " التحديات الاجتماعية والثقافية لدى المرأة المصرية " تضمنت عرض لعدد ثلاث ورقات بحثية، أولها تحت عنوان:- " مردود التنشئة الاجتماعية على إبداع المرأة الريفية" قدمتها الدكتورة أمل يوسف، الأستاذ بكلية الآداب بجامعة الفيوم، تناولت خلالها دور التنشئة الاجتماعية في خلق دوافع إبداعية لدى المرأة الريفية وتعلمها لحرف وصناعات جديدة تساهم في خلق فرص دخل للأسرة يؤدي إلى ارتفاع المستوى المعيشي لها.

وجاءت الورقة البحثية الثانية تحت عنوان:- " دور التنشئة الاجتماعية في خلق دوافع الإبداع لدى الأبناء" قدمها الدكتور محمد كمال، المدرس بكلية الآداب بجامعة الفيوم، تناول خلالها دور الآباء في خلق دوافع وثقافة الإبداع لدى الأبناء بالإضافة إلى عرض بعض العوامل المعيقة لعملية الإبداع منها الفقر وعدم الوعي بمواهب الأبناء، مطالبًا بضرورة رعاية الأطفال النابغين في مختلف المجالات.

وتناولت الورقه البحثية الثالثة الحديث عن "المؤشرات الإبداعية للتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال التجارة الإلكترونية في ضوء النظرية النسوية" قدمتها الدكتورة نهى السيد، المدرس بكلية الآداب بجامعة الفيوم، تناولت فيها الفرص الجديدة التي تمنحها التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا للتمكين الاقتصادي للمرأة ودعت لضرورة فسح المجال لها وتثقيفها للتميز والإبداع.

وفي ختام الجلسة تمت مناقشة الأبحاث المقدمة من قبل السادة الحاضرين.
فاعليات اليوم الثانى لمؤتمر "التحديات الاجتماعية والثقافية لدى المرأة المصرية"
فاعليات اليوم الثانى لمؤتمر "التحديات الاجتماعية والثقافية لدى المرأة المصرية"
فاعليات اليوم الثانى لمؤتمر "التحديات الاجتماعية والثقافية لدى المرأة المصرية"
فاعليات اليوم الثانى لمؤتمر "التحديات الاجتماعية والثقافية لدى المرأة المصرية"
فاعليات اليوم الثانى لمؤتمر "التحديات الاجتماعية والثقافية لدى المرأة المصرية"
فاعليات اليوم الثانى لمؤتمر "التحديات الاجتماعية والثقافية لدى المرأة المصرية"

أخبار تهمك

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 16 ساعة

كهربا يكشف حقيقة غضبه من "دكة" البدلاء

منذ أقل من نصف ساعة

الكشف عن طلبات إنبي للموافقة على رحيل أسامة جلال

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل موقعة المقاولون العرب في الدوري المصري

منذ ساعة و 7 دقيقة

تعرف على موعد مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يحذر المصريين مرة جديدة بسبب الكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل تعاقد بيراميدز مع أحمد الشيخ

منذ ساعة

السيسي يحرج صحفي فرنسي: "معندناش حاجة نخاف منها" (فيديو)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل .. وزير الإسكان: مرحلة انتقالية6 شهور لاسئناف أعمال البناء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

كشف أسباب تقدم عبدالحليم علي بالاعتذار عن البقاء في الزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 21 ساعة

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:15 ص

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

07:33 ص

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

07:44 م

تفاصيل تعاقد بيراميدز مع أحمد الشيخ

03:51 م

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل موقعة المقاولون العرب في الدوري المصري

03:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر