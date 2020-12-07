بالخيالة والموسيقى العسكرية.. كيف استقبلت باريس الرئيس السيسي؟

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 04:23 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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شهدت مراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في فرنسا، حفاوة عظيمة، بعزف الموسيقى العسكرية والحرس الجمهوري الفرنسي في ساحة الانفاليد. 

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس.

ماكرون في استقباله:
استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر انفاليد بالعاصمة الفرنسية باريس.

الخيالة:
وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الجمهورية المصري والفرنسي في استقبال الرئيس، حيث استقبله الحرس الجمهوري الفرنسي، في أول لقاء له في الزيارة استقبالًا بالخيالة في ساحة الانفاليد. 

وقفة الجالية المصرية:
ونظمت الجالية المصرية في فرنسا، وقفة ثانية لليوم الثانى على التوالى للترحيب وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم أمام كوبري الاكسندر مترو انفاليد.

وردد المشاركون بالوقفة، الهتافات المؤيدة لمصر والرئيس السيسى من بينها "بنحبك يا سيسى - تحيا مصر" فيما أذاعوا بعض الأغانى الوطنية المصرية ورفعوا أعلام مصر، معربين عن حبهم لمصر وفرنسا ومثمنين على عمق العلاقات المصرية الفرنسية والتعاون بين البلدين.

وجرت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي لدى وصوله قصر الإليزيه، وكان في مقدمة مستقبليه، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
 
ويشهد قصر الإليزيه، في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الإثنين، قمة مهمة مرتقبة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، حيث من المقرر أن يتم التباحث في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل بعد ظهر، الأحد، إلى باريس،  في زيارة رسمية تستمر حتي الثلاثاء، تلبية لدعوة من ماكرون؛ واستهل  الرئيس السيسى نشاطه في باريس، مساء أمس، بمقابلة  "جان إيف لودريان" وزير خارجية فرنسا، بمقر وزارة الخارجية الفرنسية. 

وفرضت الشرطة الفرنسية، تشديدات أمنية حول الزيارة التي حظيت باهتمام وسائل الإعلام، فضلًا عن تواجد المصريين بفرنسا الذين نظموا مظاهرة تأييد وحب للرئيس للسيسي لحظة وجوده في فرنسا.

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