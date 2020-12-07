البنك المركزي يمد سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لنهاية عام 2021





أعلن البنك المركزي مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2021 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.





وأكد المركزي أن المحددات الواردة بالمبادرة هي محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدا واتخاذ الاجراء المناسب بشأنها، واستمرار سريان باقي شروط المبادرة.





واضاف بيان البنك المركزي أن مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2021 يتم خلالها ، السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء المنتظمين فقط وفقا لمركز 30 سبتمبر 2020 العاملين بقطاع السياحة مع عدم احتساب فوائد تأخير على تلك الفترة مع استمرار سريان باقي بنود المبادرة.





وتضمن القرار عدم مساس بالمخصصات القائمة، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9).





وامكانية تأجيل استحقاقات العملاء من العاملين بقطاع السياحة السابق استفادتهم من مبادرة قروض التجزئة للعاملين بالقطاع منذ صدورها في 7 ديسمبر 2015.