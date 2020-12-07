محافظ الفيوم يوجه بتنظيم حملات مكبرة للنظافة والالتزام بالإجراءات الاحترازية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 04:12 م
بوابة الفجر
ريهام على
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عقب جولة تفقدية بشوارع وأحياء مدينة الفيوم، عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء الأحياء، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، ونائب رئيس مدينة الفيوم.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي، أن الاجتماع يهدف إلى التشديد على متابعة التزام المقاهى والمحال التجارية والمطاعم بالأوقات المقررة للعمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، لافتًا إلى أن المحافظ وجه خلال الاجتماع بسرعة تلافي بعض الملاحظات التي رصدها خلال جولته بهذه المواقع والمناطق، منها سرعة نقل المخلفات والقمامة من مناطق التجميع، من خلال تنظيم حملات للنظافة بتلك الأماكن، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع الإشغالات، لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

كما شدد محافظ الفيوم، على ضرورة المرور الدوري على المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، للتأكد من التزامها بالأوقات المقررة للعمل، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حرصًا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، مشددًا على ضرورة تفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين.

في ذات السياق، قام سكرتير عام المحافظة المساعد، اليوم بجولة لمتابعة حملات النظافة، ورفع القمامة، والاشغالات، بعدد من شوارع واحياء المدينة، بهدف تحسين مستوى الخدمات، والحالة العامة للنظافة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الفيوم.
محافظ الفيوم يوجه بتنظيم حملات مكبرة للنظافة والالتزام بالإجراءات الاحترازية
محافظ الفيوم يوجه بتنظيم حملات مكبرة للنظافة والالتزام بالإجراءات الاحترازية
محافظ الفيوم يوجه بتنظيم حملات مكبرة للنظافة والالتزام بالإجراءات الاحترازية
محافظ الفيوم يوجه بتنظيم حملات مكبرة للنظافة والالتزام بالإجراءات الاحترازية
محافظ الفيوم يوجه بتنظيم حملات مكبرة للنظافة والالتزام بالإجراءات الاحترازية
محافظ الفيوم يوجه بتنظيم حملات مكبرة للنظافة والالتزام بالإجراءات الاحترازية
محافظ الفيوم يوجه بتنظيم حملات مكبرة للنظافة والالتزام بالإجراءات الاحترازية
محافظ الفيوم يوجه بتنظيم حملات مكبرة للنظافة والالتزام بالإجراءات الاحترازية
محافظ الفيوم يوجه بتنظيم حملات مكبرة للنظافة والالتزام بالإجراءات الاحترازية
محافظ الفيوم يوجه بتنظيم حملات مكبرة للنظافة والالتزام بالإجراءات الاحترازية
محافظ الفيوم يوجه بتنظيم حملات مكبرة للنظافة والالتزام بالإجراءات الاحترازية
محافظ الفيوم يوجه بتنظيم حملات مكبرة للنظافة والالتزام بالإجراءات الاحترازية
محافظ الفيوم يوجه بتنظيم حملات مكبرة للنظافة والالتزام بالإجراءات الاحترازية
محافظ الفيوم يوجه بتنظيم حملات مكبرة للنظافة والالتزام بالإجراءات الاحترازية
محافظ الفيوم يوجه بتنظيم حملات مكبرة للنظافة والالتزام بالإجراءات الاحترازية
محافظ الفيوم يوجه بتنظيم حملات مكبرة للنظافة والالتزام بالإجراءات الاحترازية
محافظ الفيوم يوجه بتنظيم حملات مكبرة للنظافة والالتزام بالإجراءات الاحترازية
محافظ الفيوم يوجه بتنظيم حملات مكبرة للنظافة والالتزام بالإجراءات الاحترازية

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