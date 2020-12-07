محافظ الفيوم يوجه بتنظيم حملات مكبرة للنظافة والالتزام بالإجراءات الاحترازية

محافظ الفيوم يوجه بتنظيم حملات مكبرة للنظافة والالتزام بالإجراءات الاحترازية
الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 04:12 م
ريهام على
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عقب جولة تفقدية بشوارع وأحياء مدينة الفيوم، عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء الأحياء، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، ونائب رئيس مدينة الفيوم.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي، أن الاجتماع يهدف إلى التشديد على متابعة التزام المقاهى والمحال التجارية والمطاعم بالأوقات المقررة للعمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، لافتًا إلى أن المحافظ وجه خلال الاجتماع بسرعة تلافي بعض الملاحظات التي رصدها خلال جولته بهذه المواقع والمناطق، منها سرعة نقل المخلفات والقمامة من مناطق التجميع، من خلال تنظيم حملات للنظافة بتلك الأماكن، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع الإشغالات، لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.
كما شدد محافظ الفيوم، على ضرورة المرور الدوري على المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، للتأكد من التزامها بالأوقات المقررة للعمل، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حرصًا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، مشددًا على ضرورة تفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين.
في ذات السياق، قام سكرتير عام المحافظة المساعد، اليوم بجولة لمتابعة حملات النظافة، ورفع القمامة، والاشغالات، بعدد من شوارع واحياء المدينة، بهدف تحسين مستوى الخدمات، والحالة العامة للنظافة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الفيوم.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي، أن الاجتماع يهدف إلى التشديد على متابعة التزام المقاهى والمحال التجارية والمطاعم بالأوقات المقررة للعمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، لافتًا إلى أن المحافظ وجه خلال الاجتماع بسرعة تلافي بعض الملاحظات التي رصدها خلال جولته بهذه المواقع والمناطق، منها سرعة نقل المخلفات والقمامة من مناطق التجميع، من خلال تنظيم حملات للنظافة بتلك الأماكن، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع الإشغالات، لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.
كما شدد محافظ الفيوم، على ضرورة المرور الدوري على المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، للتأكد من التزامها بالأوقات المقررة للعمل، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حرصًا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، مشددًا على ضرورة تفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين.
في ذات السياق، قام سكرتير عام المحافظة المساعد، اليوم بجولة لمتابعة حملات النظافة، ورفع القمامة، والاشغالات، بعدد من شوارع واحياء المدينة، بهدف تحسين مستوى الخدمات، والحالة العامة للنظافة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الفيوم.