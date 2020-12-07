مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن أحد أندية الدوري الإنجليزي تخطط للتعاقد مع كيران تريبير نجم أتلتيكو مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة تليجراف البريطانية بأن مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع تريبير منذ فترة طويلة من أجل إحداث التنافس مع آرون وان بيساكا في مركز الظهير الأيمن.

وألمحت الصحيفة البريطانية أنه متبقى في عقد تريبير البالغ من العمر 30 عامًا موسم ونصف الموسم مع أتلتيكو مدريد ويتابع مسئولو مانشستر يونايتد وضعه مع فريقه الإسباني وذلك تمهيدًا للتعاقد معه في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تريبير يلعب دورًا بارزًا في كتيبة الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد منذ انتقاله إلى صفوف الروخيبلانكوس قادمًا من توتنهام الإنجليزي في عام 2019 مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن شباك أتلتيكو مدريد لم تهتز سوى بهدفين فقط في أول 10 مباريات من الدوري الإسباني ويتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 26 نقطة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع تريبير من أجل تقليل الضغوطات على وان بيساكا الذي شارك في 9 مباريات في الدوري الإنجليزي وشارك في جميع مباريات الفريق الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وكشفت الصحيفة البريطانية أنه على الرغم من جودة وان بيساكا في المواقف الدفاعية إلا أن تريبير يمتلك نزعة هجومية أفضل يمكنها أن تقدم الإضافة للفريق الإنجليزي.

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