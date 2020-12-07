أمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس الغد

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوضح تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الثلاثاء نهارًا

- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للدفء على السواحل الغربية دافئ على السواحل الشرقية والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
-أمطار خفيفة إلى متوسطة (30 % تقريبًا) على بعض المناطق من (مطروح- السلوم- الإسكندرية-دمياط – بورسعيد- العريش- رفح).
- أمطار خفيفة (30 % تقريبًا) على بعض المناطق من (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية).
- أمطار خفيفة (30 % تقريبًا) على بعض المناطق من (بني سويف- المنيا- الفيوم).

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.
أمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس الغد
أمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس الغد

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