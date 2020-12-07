أمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس الغد
الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 04:01 م
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوضح تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.
طقس الثلاثاء نهارًا
- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على السواحل الغربية دافئ على السواحل الشرقية والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس الثلاثاء ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
-أمطار خفيفة إلى متوسطة (30 % تقريبًا) على بعض المناطق من (مطروح- السلوم- الإسكندرية-دمياط – بورسعيد- العريش- رفح).
- أمطار خفيفة (30 % تقريبًا) على بعض المناطق من (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية).
- أمطار خفيفة (30 % تقريبًا) على بعض المناطق من (بني سويف- المنيا- الفيوم).
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.