أمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس الغد

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوضح تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الثلاثاء نهارًا





- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.





- طقس مائل للدفء على السواحل الغربية دافئ على السواحل الشرقية والرياح معتدلة.





- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.





- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.





- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الثلاثاء ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.





- طقس بارد على السواحل الشمالية.





- طقس بارد على جنوب سيناء.





- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

-أمطار خفيفة إلى متوسطة (30 % تقريبًا) على بعض المناطق من (مطروح- السلوم- الإسكندرية-دمياط – بورسعيد- العريش- رفح).

- أمطار خفيفة (30 % تقريبًا) على بعض المناطق من (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية).

- أمطار خفيفة (30 % تقريبًا) على بعض المناطق من (بني سويف- المنيا- الفيوم).





الوصف الفني لخرائط الطقس: