كلوب يتمنى تجديد عقد نجم ليفربول

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
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صرح المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي يورجين كلوب إنه يتمنى أن يمدد تجديد عقد لاعب وسط الفريق الهولندي فينالدوم.


وكان اللاعب الهولندي قد أرتبط بقوة بالانتقال إلى برشلونة الإسباني مع قرب نهاية عقده مع الفريق الصيف المقبل، حيث سيكون بإمكانه التفاوض مع أي ناد آخر ابتداء من الأول من يناير المقبل ويمكنه كذلك الانتقال في صفقة انتقال حر.


وبات فينالدوم، الذي سجل هدفا في فوز فريقه الكبير 4 / صفر على وولفرهامبتون أمس الأحد، أحد العناصر الهامة في فريق ليفربول هذا الموسم ويرغب كلوب في استمراره.


وقال كلوب في تصريحات لمنصة "أمازون برايم" عقب المباراة:" أتمنى ذلك، لأكون صادقا".


وأضاف: "يمكنك رؤية ذلك، أنه يلعب طيلة الوقت ولدينا علاقة جيدة، أتمنى أن يحدث ذلك (تجديد العقد)".


ولم يكشف فينالدوم عن خططه المستقبلية حتى الآن.


وقال اللاعب الهولندي: "لقد قلتها في المقابلة التليفزيونية السابقة، لن أتحدث عن عقدي مع الفريق، أنا فقط أتحدث عن المباريات".


يذكر أنه بهذا الفوز يتقاسم ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي مع نادي توتنهام .

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