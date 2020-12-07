موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 04:29 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يترقب عشاق ومحبو الزمالك، أملا جديدا نحو تحقيق اللقب القاري السادس في تاريخ القلعة البيضاء لدوري أبطال أفريقيا، حينما يستهل الفارس الأبيض مشواره في البطولة.

موعد مباراة الزمالك ضد غزالة التشادي 

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أولى مبارياته في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بمواجهة فريق غزالة التشادي.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد غزالة التشادي، في ذهاب الدور الأول، يوم 23 ديسمبر الجاري، فيما تُلعب مواجهة الإياب أحد يومي 5 أو 6 من شهر يناير المقبل.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد خسر لقب دوري أبطال أفريقيا الأخير أمام منافسة التقليدي النادي الأهلي، بالهزيمة بهدفين مقابل هدف في آخر نوفمبر الماضي.

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