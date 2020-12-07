عاجل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج 19% على اساس سنوي خلال الربع الثالث من 2020

سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج ارتفاعاً خلال الفترة يوليو إلى سبتمبر 2020 بمقدار 1.3 مليار دولار ‏‏‏بمعدل زيادة سنوي 19.6%‏ لتسجل نحو 8.0 مليار دولار (مقابل نحو 6.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).

كما أظهرت البيانات الأولية ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2020 بمعدل سنوي 16.0%‏ لتسجل نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 2.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2019).

وجدير بالذكر، فقد ارتفعت أيضا تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير/سبتمبر2020 بمعدل سنوي بلغ 11.6% لتسجل نحو 22.1 مليار دولار (مقابل نحو 19.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).